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В Грузии сообщили о подготовке покушения на Иванишвили, связали ее с Украиной

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 24 июля 2024, 12:37
В Грузии сообщили о подготовке покушения на Иванишвили, связали ее с Украиной
Бидзина Иванишвили. Иллюстративное фото: Getty Images

Служба госбезопасности Грузии утверждает, что подготовка убийства почетного председателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзины Иванишвили "организована и профинансирована бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Грузии и бывшими сотрудниками правоохранительных органов в Украине".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление грузинской спецслужбы

Дословно: "Целью упомянутых преступных действий является свержение власти страны насильственным путем на фоне создания беспорядков и ослабления власти".

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Детали: В ведомстве добавили, что по уголовному делу проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых следствие вызывает для допроса в качестве свидетелей "конкретных лиц".

Ранее стало известно, что грузинские добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в войне против РФ, сообщают о вызовах на допрос в Службу государственной безопасности Грузии.

Накануне адвокат одного из допрошенных бойцов рассказал, что допрос касался дела о подготовке теракта против основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера и олигарха Бидзины Иванишвили, в рамках которого допросили добровольца, воевавшего в Украине.

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Детали читайте в статье "ЕвроПравды": Тбилиси идет ва-банк: грузинские власти делают ставку на Трампа и готовятся к конфликтам.

Темы: Грузия
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