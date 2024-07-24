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Посли ЄС схвалили виділення Україні 4,2 млрд євро у рамках Ukraine Facility

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 24 липня 2024, 13:24
Посли ЄС схвалили виділення Україні 4,2 млрд євро у рамках Ukraine Facility
Ілюстративне фото: Getty Images

Посли країн Європейського Союзу схвалили виділення для України макрофінансової допомоги у розмірі близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Ці гроші підуть на підтримку фінансової стабільності та функціонування державного управління.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на офіційну сторінку угорського головування

Деталі: Наступною ланкою для затвердження рішення є Рада ЄС.

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17 липня Єврокомісія дала свою позитивну оцінку щодо можливості виплати цього траншу. ЄК дійшла висновку, що Київ задовільно виконав дев'ять індикаторів реформ. 

Нагадаємо, йдеться про кошти у рамках програми макрофінансової допомоги для України обсягом до 50 млрд євро (детально про неї – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС).

Перші транші Україна отримала без умов, а підставою для отримання наступних є виконання визначеного плану реформ у низці сфер.

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Також ЄС створює орган для контролю фінансування в межах Ukraine Facility.

Теми: ЄСдопомога Україні
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