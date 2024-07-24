Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Послы ЕС одобрили выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 24 июля 2024, 13:24
Послы ЕС одобрили выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility
Иллюстративное фото: Getty Images

Послы стран Европейского Союза одобрили выделение для Украины макрофинансовой помощи в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility. Эти деньги пойдут на поддержку финансовой стабильности и функционирования государственного управления.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальную страницу венгерского председательства

Детали: Следующим звеном в процедуре утверждения решения является Совет ЕС.

Реклама:

17 июля Еврокомиссия дала свою положительную оценку относительно возможности выплаты этого транша. ЕК пришла к выводу, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ.

Напомним, речь идет о средствах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины объемом до 50 млрд евро (подробно о ней – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС).

Первые транши Украина получила без условий, а основанием для получения следующих является выполнение плана реформ в ряде сфер.

ВИДЕО ДНЯ

Также ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility.

Темы: ЕСпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

Зеленский: Готовятся кадровые решения на правительственном уровне

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

список, обновленоТурция сообщила об обмене 26 заключенных между Россией и Западом

Все новости...
ЕС
Венгрия объяснила блокирование миллиардов евро от ЕС для Украины запретом на транзит "Лукойла"
В Кремле угрожают ЕС местью за решение отдать доходы от активов РФ на оружие для Украины
Глава МИД Финляндии: Стоит задуматься над членством Венгрии в ЕС
Последние новости
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
21:42
Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией
21:41
Командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК - депутат
21:19
ЕС объяснил присутствие своего представителя на инаугурации президента Ирана: "критическое взаимодействие"
21:11
В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама:
Реклама: