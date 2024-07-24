Послы ЕС одобрили выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Послы стран Европейского Союза одобрили выделение для Украины макрофинансовой помощи в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility. Эти деньги пойдут на поддержку финансовой стабильности и функционирования государственного управления.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальную страницу венгерского председательства

Детали: Следующим звеном в процедуре утверждения решения является Совет ЕС.

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17 июля Еврокомиссия дала свою положительную оценку относительно возможности выплаты этого транша. ЕК пришла к выводу, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ.

Напомним, речь идет о средствах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины объемом до 50 млрд евро (подробно о ней – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС).

Первые транши Украина получила без условий, а основанием для получения следующих является выполнение плана реформ в ряде сфер.

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Также ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility.