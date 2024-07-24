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Держдума РФ прийняла закон про покарання військових за смартфони з інтернетом на війні

Станіслав ПогоріловСереда, 24 липня 2024, 15:08
Держдума РФ прийняла закон про покарання військових за смартфони з інтернетом на війні
Ілюстративне фото Getty Images

Російська Держдума ухвалила 24 липня закон про зарахування до грубих дисциплінарних проступків наявність у військовослужбовців на війні в Україні гаджетів з інтернетом, здатних передавати дані геолокації. Винних будуть арештовувати і саджати на гауптвахту.

Джерело: "Интерфакс", "Коммерсант"

Деталі: Крім того, до такої категорії проступків належить порушення заборони надавати ЗМІ або з використанням інтернету інформацію, що дає змогу визначити приналежність або призначення військовослужбовців і громадян, призваних на військові збори, до Збройних сил РФ, інших військ, військових формувань і органів.

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Відповідно до закону, дисциплінарний арешт призначається на строк до 10 діб за один таки грубий дисциплінарний проступок.

Дисциплінарний арешт за кілька грубих дисциплінарних проступків призначається шляхом часткового або повного складання строків арешту. У цьому разі безперервний строк перебування військовослужбовця під дисциплінарним арештом не повинен перевищувати 15 діб.

Теми: Росіявійнаінтернет
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