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Госдума РФ приняла закон о наказании военных за смартфоны с интернетом на войне

Станислав ПогориловСреда, 24 июля 2024, 15:08
Госдума РФ приняла закон о наказании военных за смартфоны с интернетом на войне
Иллюстративное фото Getty Images

Российская Госдума приняла 24 июля закон о зачислении к грубым дисциплинарным проступкам наличие у военнослужащих на войне в Украине гаджетов с интернетом, способных передавать данные геолокации. Виновных будут арестовывать и сажать на гауптвахту.

Источник: "Интерфакс", "Коммерсант"

Детали: Кроме того, к такой категории проступков относится нарушение запрета предоставлять СМИ или с использованием интернета информацию, позволяющую определить принадлежность или назначение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам.

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Согласно закону, дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один таки грубый дисциплинарный проступок.

Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных проступков назначается путем частичного или полного сложения сроков ареста. В этом случае непрерывный срок пребывания военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 15 суток.

Темы: Росcиявойнаинтернет
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