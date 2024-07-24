Ностальгія українців за СРСР впала до 9% - опитування

Українці все менше сумують за Радянським союзом - за останні сім років ностальгія зменшилась з 21 до 9%.

Джерело: результати опитування соціологічної служби "Центр Разумкова"

Деталі: Згідно з дослідженням, протягом останніх років істотно зросло число громадян України, які негативно ставляться до можливості відновлення СРСР у будь-якій формі. Порівняно з 2017 роком частка тих, хто відповів, що хотів би, щоб зараз відновилися порядки часів СРСР, зменшилася з 21% до 9%, і з 63% до 78% зросла частка тих, хто не хотів би цього.

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Не хотіли би відновлення порядків часів СРСР 67% жителів Східного регіону, 74% — Центрального регіону, 76% — Південного регіону і 93% жителів Західного регіону. Не хотіли б відновлення таких порядків 71% представників старшої (50 і більше років) вікової групи і 84% тих, хто молодший 50 років.

Серед тих, хто хотів би відновлення порядків часів СРСР, лише 26% вважають, що найкращі часи для нашої країни настануть в майбутньому, тоді як серед респондентів, які не хочуть відновлення порядків часів СРСР — 75%.

Результати всеукраїнського опитування, проведеного "Центром Разумкова" спільно з Фондом "Демократичні ініціативи Ім. І. Кучеріва" у грудні 2017 року показали, що серед громадян України 59% тоді вважали, що розвал СРСР був не лише закономірною, але й прогресивною історичною подією, лише 27% — що це було історичною катастрофою. Дані останнього (2024 рік) опитування свідчать, що частка тих, хто вважає розвал СРСР закономірною і прогресивною історичною подією, зросла до 69%, а тих, хто вважає це історичною катастрофою, знизилася до 12%.

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Опитування проводилося з 6 по 12 червня методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.