Украинцы все меньше скучают по Советскому союзу - за последние семь лет ностальгия уменьшилась с 21 до 9%.

Источник: результаты опроса социологической службы "Центр Разумкова"

Детали: Согласно исследованию, в последние годы существенно возросло число граждан Украины, которые негативно относятся к возможности восстановления СССР в любой форме. По сравнению с 2017 годом доля тех, кто ответил, что хотел бы, чтобы сейчас восстановились порядки времен СССР, уменьшилась с 21% до 9%, и с 63% до 78% выросла доля тех, кто не хотел бы этого.

Реклама:

Не хотели бы восстановления порядков времен СССР 67% жителей Восточного региона, 74% - Центрального региона, 76% - Южного региона и 93% жителей Западного региона. Не хотели бы восстановления таких порядков 71% представителей старшей (50 и более лет) возрастной группы и 84% тех, кто моложе 50 лет.

Среди тех, кто хотел бы восстановления порядков времен СССР, лишь 26% считают, что лучшие времена для нашей страны наступят в будущем, тогда как среди респондентов, которые не хотят восстановления порядков времен СССР - 75%.

Результаты всеукраинского опроса, проведенного "Центром Разумкова" совместно с Фондом "Демократические инициативы Им. И. Кучерива" в декабре 2017 года показали, что среди граждан Украины 59% тогда считали, что развал СССР был не только закономерным, но и прогрессивным историческим событием, только 27% - что это было исторической катастрофой. Данные последнего (2024 год) опроса свидетельствуют, что доля тех, кто считает развал СССР закономерным и прогрессивным историческим событием, выросла до 69%, а тех, кто считает это исторической катастрофой, снизилась до 12%.

ВИДЕО ДНЯ

Опрос проводился с 6 по 12 июня методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.