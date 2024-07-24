Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Ностальгия украинцев по СССР упала до 9% - опрос

Евгений КизиловСреда, 24 июля 2024, 15:28
Ностальгия украинцев по СССР упала до 9% - опрос
фото: getty images

Украинцы все меньше скучают по Советскому союзу - за последние семь лет ностальгия уменьшилась с 21 до 9%.

Источник: результаты опроса социологической службы "Центр Разумкова"

Детали: Согласно исследованию, в последние годы существенно возросло число граждан Украины, которые негативно относятся к возможности восстановления СССР в любой форме. По сравнению с 2017 годом доля тех, кто ответил, что хотел бы, чтобы сейчас восстановились порядки времен СССР, уменьшилась с 21% до 9%, и с 63% до 78% выросла доля тех, кто не хотел бы этого.

Реклама:
 

Не хотели бы восстановления порядков времен СССР 67% жителей Восточного региона, 74% - Центрального региона, 76% - Южного региона и 93% жителей Западного региона. Не хотели бы восстановления таких порядков 71% представителей старшей (50 и более лет) возрастной группы и 84% тех, кто моложе 50 лет.

Среди тех, кто хотел бы восстановления порядков времен СССР, лишь 26% считают, что лучшие времена для нашей страны наступят в будущем, тогда как среди респондентов, которые не хотят восстановления порядков времен СССР - 75%.

Результаты всеукраинского опроса, проведенного "Центром Разумкова" совместно с Фондом "Демократические инициативы Им. И. Кучерива" в декабре 2017 года показали, что среди граждан Украины 59% тогда считали, что развал СССР был не только закономерным, но и прогрессивным историческим событием, только 27% - что это было исторической катастрофой. Данные последнего (2024 год) опроса свидетельствуют, что доля тех, кто считает развал СССР закономерным и прогрессивным историческим событием, выросла до 69%, а тех, кто считает это исторической катастрофой, снизилась до 12%.

ВИДЕО ДНЯ

Опрос проводился с 6 по 12 июня методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: СССРУкраинаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
СССР
Сейм Польши признал геноцидом депортацию крымских татар советскими властями
Где списки агентов КГБ, если архивы советских спецслужб рассекречены? Интервью с историком Андрющенко
Война против Украины пошатнула влияние России на страны бывшего СССР – разведка Британии
Последние новости
01:39
В Крыму объявили баллистическую угрозу, работает ПВО
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: