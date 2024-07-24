Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 24 липня 2024, 15:41
Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти
Петер Пеллегріні. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував заборону України на транспортування нафти російської компанії "Лукойл" через трубопровід "Дружба" та пригрозив вдатися до заходів у відповідь.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Denník N

Деталі: Він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

Реклама:

"Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати", – сказав президент, додавши, що Словаччина, на його думку, не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

Своєю чергою міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк зазначив, що припинивши транзит російської нафти, Київ "багато чим ризикує".

"Дії України були безвідповідальними", – додав Каліняк.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, Угорщина і Словаччина ініціювали скликання комітету з питань торговельної політики у Єврокомісії, щоб обговорити зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Напередодні глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що блокуватиме 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї Україні, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Теми: СловаччинаУкраїнанафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Словаччина
Словаччина отримала перші винищувачі F-16
Словаччина та Угорщина заявили про зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" через українські санкції
У парламенті Словаччини не знайшлося голосів, щоб засудити удар Росії по "Охматдиту"
Останні новини
02:09
Шольц чекає на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна
01:39
У Криму оголосили балістичну загрозу, працює ППО
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
фото, доповненоОбмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: