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Словакия угрожает Украине из-за запрета транзита российской нефти

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 24 июля 2024, 15:41
Словакия угрожает Украине из-за запрета транзита российской нефти
Петер Пеллегрини. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал запрет Украины на транспортировку нефти российской компании "Лукойл" через трубопровод "Дружба" и пригрозил прибегнуть к ответным мерам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Denník N

Детали: Он напомнил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа, а также с поставками электроэнергии.

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"Если ситуация не будет исправлена, мы будем вынуждены реагировать", – сказал президент, добавив, что Словакия, по его мнению, не заслуживает такого подхода со стороны Киева.

В свою очередь министр обороны Словакии Роберт Калиняк отметил, что прекратив транзит российской нефти, Киев "многим рискует".

"Действия Украины были безответственными", – добавил Калиняк.

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Как сообщалось, Венгрия и Словакия инициировали созыв комитета по вопросам торговой политики в Еврокомиссии, чтобы обсудить остановку транзита нефти российского "Лукойла" через Украину.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что будет блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".

Темы: СловакияУкраинанефть
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