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Окупанти будують укріплення біля Кримського мосту – ЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 24 липня 2024, 15:55
Окупанти будують укріплення біля Кримського мосту – ЗМІ
фото Крим.Реалії

Російські окупанти будують укріплення, щоб захистити Керченський міст від українських морських дронів.

Джерело: "Крим.Реалії"

Дослівно: "В акваторії Керченської протоки видно плавучий кран.

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Кількість барж, якими Росія намагається захистити Керченський міст від українських морських дронів, збільшилася, стверджують очевидці".

Деталі: Напередодні аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік, посилаючись на супутникові знімки, повідомив, що російська влада продовжує збільшувати кількість барж біля Керченського мосту для його захисту.

Наприкінці червня повідомлялося, що росіяни встановили другу лінію бонових загороджень біля Керченського мосту з 21 баржі. Крім того, у районі заснування Керченського мосту монтують, вочевидь, пірси.

Теми: КримКерченський міствійнаокупація
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