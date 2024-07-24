Оккупанты строят укрепления возле Крымского моста – СМИ

Российские оккупанты строят укрепления, чтобы защитить Керченский мост от украинских морских дронов.

Источник: "Крым.Реалии"

Дословно: "В акватории Керченского пролива видно плавучий кран.

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Количество барж, которыми Россия пытается защитить Керченский мост от украинских морских дронов, увеличилось, утверждают очевидцы".

Детали: Накануне аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил, что российские власти продолжают увеличивать количество барж возле Керченского моста для его защиты.

В конце июня сообщалось, что россияне установили вторую линию боновых заграждений возле Керченского моста из 21 баржи. Кроме того, в районе основания Керченского моста монтируют, очевидно, пирсы.