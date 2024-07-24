В Одесі водій "покатав" на капоті співробітника ТЦК: травмований військовий дав покази

Вранці 24 липня 2024 року в Хаджибейському районі Одеси стався інцидент: чоловік кілька сотень метрів провіз співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на капоті.

Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП в Facebook, відео з соцмереж

Деталі: В ТЦК та СП стверджують, що на законні вимоги спільної групи оповіщення їхніх військовослужбовців і представників Національної поліції надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи, водій транспортного засобу продовжив рух.

Реклама:

На оприлюдненому відео, водій автомобіля, та його супутниця в свою чергу кажуть, що військовий нібито погрожував їм зброєю.

В ТЦК та СП заявили, що в результаті інциденту їхній військовослужбовець отримав травми. Потерпілий вже надав свідчення.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно ТЦК: "Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює цю ситуацію. Таке жахливе ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим!

Особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України".