Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Одесі водій "покатав" на капоті співробітника ТЦК: травмований військовий дав покази

Валентина РоманенкоСереда, 24 липня 2024, 16:03
В Одесі водій покатав на капоті співробітника ТЦК: травмований військовий дав покази
скриншот

Вранці 24 липня 2024 року в Хаджибейському районі Одеси стався інцидент: чоловік кілька сотень метрів провіз співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на капоті.

Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП в Facebook, відео з соцмереж

Деталі: В ТЦК та СП стверджують, що на законні вимоги спільної групи оповіщення їхніх військовослужбовців і представників Національної поліції надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи, водій транспортного засобу продовжив рух.

Реклама:

На оприлюдненому відео, водій автомобіля, та його супутниця в свою чергу кажуть, що військовий нібито погрожував їм зброєю.

В ТЦК та СП заявили, що в результаті інциденту їхній військовослужбовець отримав травми. Потерпілий вже надав свідчення.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно ТЦК: "Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює цю ситуацію. Таке жахливе ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим!

Особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України".

Теми: ТЦКОдесаскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, доповненоШольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна

фото, доповненоОбмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

Усі новини...
ТЦК
Останній день оновлення даних: у КМДА кажуть, що ЦНАПи залучили максимум працівників
На Львівщині в будівлю ТЦК кинули гранату
Одеський ексвійськком постане перед судом за відпочинок на Сейшелах замість служби
Останні новини
02:09
фото, доповненоШольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна
01:39
У Криму оголосили балістичну загрозу, працювала ППО
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
фото, доповненоОбмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: