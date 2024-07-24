Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Одессе водитель "прокатил" на капоте сотрудника ТЦК: военный дал показания

Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 16:03
В Одессе водитель прокатил на капоте сотрудника ТЦК: военный дал показания
скриншот

Утром 24 июля 2024 года в Хаджибейском районе Одессы произошел инцидент: мужчина несколько сотен метров провез сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки на капоте.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП в Facebook, видео из соцсетей

Детали: В ТЦК и СП утверждают, что на законные требования совместной группы оповещения их военнослужащих и представителей Национальной полиции предоставить документы, подтверждающие личность и военно-учетные документы, водитель транспортного средства продолжил движение.

Реклама:

На обнародованном видео, водитель автомобиля, и его спутница в свою очередь говорят, что военный якобы угрожал им оружием.

В ТЦК и СП заявили, что в результате инцидента их военнослужащий получил травмы. Пострадавший уже дал показания.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно ТЦК: "Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует эту ситуацию. Такое ужасное отношение к защитникам, которые потеряли здоровье на передовой, недопустимо!

Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины".

Темы: ТЦКОдессаскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, дополненоШольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Все новости...
ТЦК
Последний день обновления данных: в КГГА говорят, что ЦПАУ привлекли максимум работников
На Львовщине в здание ТЦК бросили гранату
Одесский экс-военком предстанет перед судом за отдых на Сейшелах вместо службы
Последние новости
02:09
фото, дополненоШольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна
01:39
В Крыму объявили баллистическую угрозу, работает ПВО
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
Все новости...
Реклама:
Реклама: