В Одессе водитель "прокатил" на капоте сотрудника ТЦК: военный дал показания

Утром 24 июля 2024 года в Хаджибейском районе Одессы произошел инцидент: мужчина несколько сотен метров провез сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки на капоте.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП в Facebook, видео из соцсетей

Детали: В ТЦК и СП утверждают, что на законные требования совместной группы оповещения их военнослужащих и представителей Национальной полиции предоставить документы, подтверждающие личность и военно-учетные документы, водитель транспортного средства продолжил движение.

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На обнародованном видео, водитель автомобиля, и его спутница в свою очередь говорят, что военный якобы угрожал им оружием.

В ТЦК и СП заявили, что в результате инцидента их военнослужащий получил травмы. Пострадавший уже дал показания.

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Дословно ТЦК: "Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует эту ситуацию. Такое ужасное отношение к защитникам, которые потеряли здоровье на передовой, недопустимо!

Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины".