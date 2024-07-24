Лише 3% українців вважають, що українці та росіяни – "брати"

Всього 3% опитаних українців погоджуються із судженням, що "українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами".

Джерело: результати опитування соціологічної служби "Центр Разумкова"

Деталі: Дослідники зазначають, що однією з основоположних міфологем радянських часів була міфологема "братерства російського та українського народів". А як сприймається міфологема такого братерства в сучасній Україні?

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Респондентам пропонувалося зробити вибір із трьох суджень — "українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами", "українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є" та "українці і росіяни ніколи не були братніми народами".

Із першим судженням ("українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами") у 2017 році погодилися близько 27% опитаних, у 2024 її поділяють лише 3%.

Істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 44%). Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни вже не є братніми народами, хоча були такими раніше, знизилася з 50% до 46%.

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Особливо помітні зміни порівняно з 2017 роком відбулися у Східному та Південному регіонах. Якщо раніше 52% жителів Сходу вважали, що українці та росіяни – братні народи, то тепер цю точку зору тут поділяють лише 7%. У Південному регіоні частка тих, хто так вважає, зменшилася з 45% до 7%.

Опитування проводилося з 6 по 12 червня методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.