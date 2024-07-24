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Только 3% украинцев считают, что украинцы и россияне – "братья"

Евгений КизиловСреда, 24 июля 2024, 16:41
Только 3% украинцев считают, что украинцы и россияне – братья
фото: getty images

Всего 3% опрошенных украинцев соглашаются с суждением, что "украинцы и россияне всегда были и остаются братскими народами".

Источник: результаты опроса социологической службы "Центр Разумкова"

Детали: Исследователи отмечают, что одной из основополагающих мифологем советских времен была мифологема "братства русского и украинского народов". А как воспринимается мифологема такого братства в современной Украине?

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Респондентам предлагалось сделать выбор из трех суждений - "украинцы и россияне всегда были и остаются братскими народами", "украинцы и россияне раньше были братскими народами, но уже таковыми не являются" и "украинцы и россияне никогда не были братскими народами".

С первым суждением ("украинцы и россияне всегда были и остаются братскими народами") в 2017 году согласились около 27% опрошенных, в 2024 его разделяют только 3%.

 

Существенно возросла доля тех, кто придерживается мнения, что украинцы и россияне никогда не были братскими народами (с 16% до 44%). Доля тех, кто считает, что украинцы и россияне уже не являются братскими народами, хотя были таковыми раньше, снизилась с 50% до 46%.

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Особенно заметные изменения по сравнению с 2017 годом произошли в Восточном и Южном регионах. Если раньше 52% жителей Востока считали, что украинцы и россияне - братские народы, то теперь эту точку зрения здесь разделяют лишь 7%. В Южном регионе доля тех, кто так считает, уменьшилась с 45% до 7%.

Опрос проводился с 6 по 12 июня методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: РосcияУкраинаопрос
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