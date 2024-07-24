На Тернопільщині ліквідували корупційну схему в ТЦК – поліція

Поліція Тернопільщини каже, що ліквідувала корупційну схему в одному з районних ТЦК та СП. Його співробітники наживали на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.

Джерело: Національна поліція у соцмережах

Деталі: Як з'ясували правоохоронці, посадовці територіального центру комплектування допомагали охочім уникнути мобілізації. На місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 тисяч до 150 тисяч доларів.

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Ціна кожної "послуги" коливалася від 1 тисячі до 15 тисяч доларів. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2 тисяч доларів.

Від 5 тисяч до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська.

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Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Повідомляється, що поліцейські разом з бійцями спецпідрозділу КОРД провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків, у ході яких виявили та вилучили серед іншого близько 100 тисяч доларів, 80 тисяч євро та 2 мільйони гривень.