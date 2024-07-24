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На Тернопольщине ликвидировали коррупционную схему в ТЦК – полиция

Среда, 24 июля 2024, 17:57
На Тернопольщине ликвидировали коррупционную схему в ТЦК – полиция
Фото с места происшествия. источник: полиция

Полиция Тернопольщины говорит, что ликвидировала коррупционную схему в одном из районных ТЦК и СП. Его сотрудники наживали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.

Источник: Национальная полиция в соцсетях

Детали: Как выяснили правоохранители, чиновники территориального центра комплектования помогали желающим избежать мобилизации. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 тысяч до 150 тысяч долларов.

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Цена каждой "услуги" колебалась от 1 тысячи до 15 тысяч долларов. За обновление военных данных с проставлением соответствующего штрихкода во временном удостоверении военнообязанного, а также с перспективой избежать мобилизации хотели до 2 тысяч долларов.

От 5 тысяч до 15 тысяч долларов стоило влияние на членов ВВК с целью списания с военной службы, а также за помощь в переводе из боевых частей в тыловые с перспективой увольнения из армии.

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Организатору и одному из сообщников следователи уже сообщили о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Сообщается, что полицейские вместе с бойцами спецподразделения КОРД провели на территории Тернопольской и Львовской областей 38 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли среди прочего около 100 тысяч долларов, 80 тысяч евро и 2 миллиона гривен.

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