Ризик оточення під Прогресом: в "Хортиці" кажуть, що ворог під вогневим ураженням ЗСУ
В оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця" повідомили, що намагаються вибити окупантів із села Прогрес, що на Покровському напрямку. Про захоплення села кілька днів тому повідомляв Deep State.
Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram
Пряма мова: "Підрозділи противника в районі Прогрес, перебувають під вогневим ураженням Сил оборони.
Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої".
Деталі: Загалом повідомляється, що ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності "Хортиці", де зокрема ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна.
Військовослужбовці тримати оборону в напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки.
Там додали, що командування бригади здійснює моніторинг та аналіз тактичної обстановки, за результатами чого "вживаються заходи для реагування на зміни в обстановці".
Нагадаємо:
- 20 липня за даними Deep State ворог окупував село Прогрес Покровського району Донецької області.
- Аналітики DeepState вказують на те, що під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угрупування Сил оборони.
- Відзначалося, що подальше просування ворога має одразу дві цілі. Перша — наблизитися або перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка. Крім того, західніше Воздвиженки існує висота 229.0, Друга — це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки.