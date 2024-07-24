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Ризик оточення під Прогресом: в "Хортиці" кажуть, що ворог під вогневим ураженням ЗСУ

Альона Мазуренко Середа, 24 липня 2024, 18:06
Ризик оточення під Прогресом: в Хортиці кажуть, що ворог під вогневим ураженням ЗСУ
КАРТА: DEEP STATE 24 липня

В оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця" повідомили, що намагаються вибити окупантів із села Прогрес, що на Покровському напрямку. Про захоплення села кілька днів тому повідомляв Deep State.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Пряма мова: "Підрозділи противника в районі Прогрес, перебувають під вогневим ураженням Сил оборони.

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Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої".

Деталі: Загалом повідомляється, що ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності "Хортиці", де зокрема ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна.

Військовослужбовці тримати оборону в напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки.

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Там додали, що командування бригади здійснює моніторинг та аналіз тактичної обстановки, за результатами чого "вживаються заходи для реагування на зміни в обстановці".

Нагадаємо: 

  • 20 липня за даними Deep State ворог окупував село Прогрес Покровського району Донецької області.
  • Аналітики DeepState вказують на те, що під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угрупування Сил оборони.
  • Відзначалося, що подальше просування ворога має одразу дві цілі. Перша — наблизитися або перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка. Крім того, західніше Воздвиженки існує висота 229.0, Друга — це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки.

Теми: війнаДонецька областьвійна
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