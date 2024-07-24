Ризик оточення під Прогресом: в "Хортиці" кажуть, що ворог під вогневим ураженням ЗСУ

В оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця" повідомили, що намагаються вибити окупантів із села Прогрес, що на Покровському напрямку. Про захоплення села кілька днів тому повідомляв Deep State.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Пряма мова: "Підрозділи противника в районі Прогрес, перебувають під вогневим ураженням Сил оборони.

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Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої".

Деталі: Загалом повідомляється, що ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності "Хортиці", де зокрема ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна.

Військовослужбовці тримати оборону в напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки.

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Там додали, що командування бригади здійснює моніторинг та аналіз тактичної обстановки, за результатами чого "вживаються заходи для реагування на зміни в обстановці".

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