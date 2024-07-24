Риск окружения под Прогрессом: в "Хортице" говорят, что враг под огневым поражением ВСУ
В оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица" сообщили, что пытаются выбить оккупантов из села Прогресс, что на Покровском направлении. О захвате села несколько дней назад сообщал Deep State.
Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram
Прямая речь: "Подразделения противника в районе Прогресс, находятся под огневым поражением Сил обороны.
Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои".
Детали: В общем сообщается, что ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности "Хортицы", где в частности ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная.
Военнослужащие держат оборону в направлении Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки.
Там добавили, что командование бригады осуществляет мониторинг и анализ тактической обстановки, по результатам чего "принимаются меры для реагирования на изменения в обстановке".
Напомним:
- 20 июля, по данным Deep State, враг оккупировал село Прогресс Покровского района Донецкой области.
- Аналитики DeepState указывают на то, что под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны.
- Отмечалось, что дальнейшее продвижение врага имеет сразу две цели. Первая - приблизиться или перерезать трассу Покровск-Константиновка. Кроме того, западнее Воздвиженки существует высота 229.0, Вторая - это движение по хребту, по которому идет железная дорога с последующим выходом к высоте 224.8 и Новогродовке.