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Риск окружения под Прогрессом: в "Хортице" говорят, что враг под огневым поражением ВСУ

Алена МазуренкоСреда, 24 июля 2024, 18:06
Риск окружения под Прогрессом: в Хортице говорят, что враг под огневым поражением ВСУ
КАРТА: DEEP STATE 24 июля

В оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица" сообщили, что пытаются выбить оккупантов из села Прогресс, что на Покровском направлении. О захвате села несколько дней назад сообщал Deep State.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Прямая речь: "Подразделения противника в районе Прогресс, находятся под огневым поражением Сил обороны.

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Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои".

Детали: В общем сообщается, что ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности "Хортицы", где в частности ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная.

Военнослужащие держат оборону в направлении Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки.

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Там добавили, что командование бригады осуществляет мониторинг и анализ тактической обстановки, по результатам чего "принимаются меры для реагирования на изменения в обстановке".

Напомним:

  • 20 июля, по данным Deep State, враг оккупировал село Прогресс Покровского района Донецкой области.
  • Аналитики DeepState указывают на то, что под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны.
  • Отмечалось, что дальнейшее продвижение врага имеет сразу две цели. Первая - приблизиться или перерезать трассу Покровск-Константиновка. Кроме того, западнее Воздвиженки существует высота 229.0, Вторая - это движение по хребту, по которому идет железная дорога с последующим выходом к высоте 224.8 и Новогродовке.

Темы: войнаДонецкая областьвойна
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