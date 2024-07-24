Риск окружения под Прогрессом: в "Хортице" говорят, что враг под огневым поражением ВСУ

В оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица" сообщили, что пытаются выбить оккупантов из села Прогресс, что на Покровском направлении. О захвате села несколько дней назад сообщал Deep State.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Прямая речь: "Подразделения противника в районе Прогресс, находятся под огневым поражением Сил обороны.

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Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои".

Детали: В общем сообщается, что ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности "Хортицы", где в частности ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная.

Военнослужащие держат оборону в направлении Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки.

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Там добавили, что командование бригады осуществляет мониторинг и анализ тактической обстановки, по результатам чего "принимаются меры для реагирования на изменения в обстановке".

Напомним: