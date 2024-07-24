Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Російська армія обстріляла Херсон: поранена жінка

Тетяна ОлійникСереда, 24 липня 2024, 18:23
Російська армія обстріляла Херсон: поранена жінка
Фото - Yurii Stefanyak/Global Images Ukraine via Getty Images)

Увечері середи російські окупанти обстріляли Херсон, в результаті цього поранена жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Годину тому російські військові знову обстріляли Херсон.

Реклама:

Внаслідок удару дістала поранення 44-річна жінка, вона самостійно звернулась до лікарні. Медики діагностували в неї вибухову травму та контузію".

Деталі: За даними місцевої влади, потерпілу дообстежують та надають необхідну допомогу.

Теми: Херсонвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, доповненоШольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна

фото, доповненоОбмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

Усі новини...
Херсон
Росіяни вночі вдарили по Херсону – убили літню жінку
Росіяни атакували Кіндійку на Херсонщині, поранений 69-річний чоловік
У Херсоні через атаку російського дрона постраждав місцевий 
Останні новини
04:24
ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська
03:16
Die Welt: Німеччина не помилувала вбивцю Красікова, а депортувала
02:09
фото, доповненоШольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна
01:39
У Криму оголосили балістичну загрозу, працювала ППО
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
фото, доповненоОбмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
Усі новини...
Реклама:
Реклама: