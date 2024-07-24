Російська армія обстріляла Херсон: поранена жінка

Увечері середи російські окупанти обстріляли Херсон, в результаті цього поранена жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Годину тому російські військові знову обстріляли Херсон.

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Внаслідок удару дістала поранення 44-річна жінка, вона самостійно звернулась до лікарні. Медики діагностували в неї вибухову травму та контузію".

Деталі: За даними місцевої влади, потерпілу дообстежують та надають необхідну допомогу.