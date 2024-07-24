Российская армия обстреляла Херсон: ранена женщина
Среда, 24 июля 2024, 18:23
Вечером в среду российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате этого ранена женщина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Час тому российские военные снова обстреляли Херсон.
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В результате удара получила ранение 44-летняя женщина, она самостоятельно обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее взрывную травму и контузию".
Детали: По данным местных властей, пострадавшую дообследуют и оказывают необходимую помощь.