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Курсанти-прикордонники зупинили школяра, який вів до Тиси чотирьох "плавців"

Валентина РоманенкоСереда, 24 липня 2024, 18:52
Курсанти-прикордонники зупинили школяра, який вів до Тиси чотирьох плавців
фото ДПСУ

На Закарпатті наряд відділу "Вилок" Мукачівського загону, до складу якого входять курсанти-стажувальники прикордонного вишу, затримали під час спроби незаконного перетину кордону чотирьох порушників разом із неповнолітнім провідником.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: За даними правоохоронців, чоловіки планували перепливати річку Тиса. Супроводжував "плавців" 14-річний житель села Вилок.

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Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини. За подорож із можливим смертельним фіналом у стрімкій течії річки, кожен зі спритників заплатив від 4 до 6 тисяч доларів США.

Підліток мав отримати за свої послуги 1 тисячу доларів.

Дослівно: "Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків".

Теми: ухилянтиПрикордонна службаЗакарпаття
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