Курсанты-пограничники остановили школьника, который вел к Тисе четырех "пловцов"

На Закарпатье наряд отдела "Вилок" Мукачевского отряда, в состав которого входят курсанты-стажеры пограничного вуза, задержали при попытке незаконного пересечения границы четырех нарушителей вместе с несовершеннолетним проводником.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: По данным правоохранителей, мужчины планировали переплывать реку Тиса. Сопровождал "пловцов" 14-летний житель села Вилок.

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Задержанными оказались жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовщины. За путешествие с возможным смертельным финалом в стремительном течении реки, каждый из мужчин заплатил от 4 до 6 тысяч долларов США.

Подросток должен был получить за свои услуги 1 тысячу долларов.

Дословно: "Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре будет предоставлять суд. Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин".