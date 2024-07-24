Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Курсанты-пограничники остановили школьника, который вел к Тисе четырех "пловцов"

Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 18:52
Курсанты-пограничники остановили школьника, который вел к Тисе четырех пловцов
фото ГПСУ

На Закарпатье наряд отдела "Вилок" Мукачевского отряда, в состав которого входят курсанты-стажеры пограничного вуза, задержали при попытке незаконного пересечения границы четырех нарушителей вместе с несовершеннолетним проводником.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: По данным правоохранителей, мужчины планировали переплывать реку Тиса. Сопровождал "пловцов" 14-летний житель села Вилок.

Реклама:

Задержанными оказались жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовщины. За путешествие с возможным смертельным финалом в стремительном течении реки, каждый из мужчин заплатил от 4 до 6 тысяч долларов США.

Подросток должен был получить за свои услуги 1 тысячу долларов.

Дословно: "Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре будет предоставлять суд. Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин".

Темы: уклонистыПограничная службаЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, дополненоШольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна

фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

Все новости...
уклонисты
"Поездом, такси, женщина подвезла...": на границе задержали 27 незаконных "туристов"
ГБР сообщило детали побега дезертиров и нападения на пограничника в Одесской области
В Одесской области пограничник застрелил напавшего на него военного-дезертира – источник
Последние новости
04:24
ISW: Россия медленно, но уверенно продвигается в направлении Покровска
03:16
Die Welt: Германия не помиловала убийцу Красикова, а депортировала
02:09
фото, дополненоШольц ждал обменянных узников Кремля в аэропорту Кельна
01:39
В Крыму объявили баллистическую угрозу, работает ПВО
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
Все новости...
Реклама:
Реклама: