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ВАКС стягнув у дохід держави майно посадовця ДБР та його дружини-прокурорки

Тетяна Олійник, Валентина РоманенкоСереда, 24 липня 2024, 19:01
ВАКС стягнув у дохід держави майно посадовця ДБР та його дружини-прокурорки
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДБР

ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурорці.

Джерело: пресслужба САП, джерело "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Андрія Чапчая та його дружину Юлію Аполоніну. ВАКС визнав необґрунтованими їхні активи на загальну суму 7 млн грн.

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Зокрема в дохід держави стягнули:

  • квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;
  • машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.

Дослівно: "Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн".

Теми: судДБР
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