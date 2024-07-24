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ВАКС взыскал в доход государства имущество должностного лица ДБР и его супруги-прокурора

Татьяна Олейник, Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 19:01
ВАКС взыскал в доход государства имущество должностного лица ДБР и его супруги-прокурора
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДБР

ВАКС признал необоснованными ряд активов, принадлежащих заместителю начальника одного из управлений центрального аппарата ДБР и его супруге-прокурору.

Источник: пресс-служба САП, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Чаечая и его жене Юлии Аполониной. ВАКС признал необоснованными их активы на общую сумму 7 млн. грн.

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В частности, в доход государства взыскали:

  • квартиру в Киеве, приобретенную в собственность в начале 2020 года за почти 3,8 млн грн и оформленную на бабушку ответчицы;
  • машиноместо, приобретенное в этот же период за 0,7 млн ​​грн и оформленное на тетю ответчицы.

Дословно: "Также суд признал частично необоснованным другой актив – квартиру в столице, оформленную на тетю ответчицы, стоимостью на момент приобретения в 2022 году почти 2,8 млн грн. В связи с этим с ответчиков в пользу государства решено взыскать часть стоимости частично необоснованного" актива в сумме более 2,5 млн. грн.

Темы: судГБР
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