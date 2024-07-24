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Росіяни атакували Донеччину FPV-дронами: постраждали троє пенсіонерів

Валентина РоманенкоСереда, 24 липня 2024, 19:32
Росіяни атакували Донеччину FPV-дронами: постраждали троє пенсіонерів
ілюстрація прокуратури

24 липня російська армія завдала чергових ударів по населених пунктах Донеччини: постраждали троє людей.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Під час евакуації з небезпечного регіону отримала множинні осколкові поранення жінка 69 років. Мікроавтобус, у якому вона знаходилась, росіяни атакували "FPV-дроном" поблизу села Миколаївка Краматорського району.

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Також з боку окупаційних військ відбувся обстріл селища Гродівка, внаслідок чого на території приватного домоволодіння дістав тілесні ушкодження 80-річний пенсіонер. Його ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Застосувавши "FPV-дрон", ЗС РФ вдарили по житловому сектору міста Часів Яр. Звідти до медичного закладу доставлено мешканку 68 років, у якої діагностували мінно-вибухову травму".

Деталі: Речниця додала, що за вказаними фактами розпочато досудові розслідування щодо порушення окупантами законів та звичаїв війни.

Теми: Донецька областьвійна
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