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Россияне атаковали Донецкую область FPV-дронами: пострадали трое пенсионеров

Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 19:32
Россияне атаковали Донецкую область FPV-дронами: пострадали трое пенсионеров
иллюстрация прокуратуры

24 июля российская армия нанесла очередные удары по населенным пунктам Донецкой области: пострадали три человека.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Во время эвакуации из опасного региона получила множественные осколочные ранения женщина 69 лет. Микроавтобус, в котором она находилась, россияне атаковали "FPV-дроном" вблизи села Николаевка Краматорского района.

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Также со стороны оккупационных войск состоялся обстрел поселка Гродовка, в результате чего на территории частного домовладения получил телесные повреждения 80-летний пенсионер. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Применив "FPV-дрон", ВС РФ ударили по жилому сектору города Часов Яр. Оттуда в медицинское учреждение доставлена жительница 68 лет, у которой диагностировали минно-взрывную травму".

Детали: Пресс-секретарь добавила, что по указанным фактам начато досудебные расследования о нарушении оккупантами законов и обычаев войны.

Темы: Донецкая областьвойна
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