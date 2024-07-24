Россияне атаковали Донецкую область FPV-дронами: пострадали трое пенсионеров
24 июля российская армия нанесла очередные удары по населенным пунктам Донецкой области: пострадали три человека.
Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Во время эвакуации из опасного региона получила множественные осколочные ранения женщина 69 лет. Микроавтобус, в котором она находилась, россияне атаковали "FPV-дроном" вблизи села Николаевка Краматорского района.
Также со стороны оккупационных войск состоялся обстрел поселка Гродовка, в результате чего на территории частного домовладения получил телесные повреждения 80-летний пенсионер. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
Применив "FPV-дрон", ВС РФ ударили по жилому сектору города Часов Яр. Оттуда в медицинское учреждение доставлена жительница 68 лет, у которой диагностировали минно-взрывную травму".
Детали: Пресс-секретарь добавила, что по указанным фактам начато досудебные расследования о нарушении оккупантами законов и обычаев войны.