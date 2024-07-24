Зеленський заслухав доповідь про розгортання систем Patriot в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у середу заслухав доповідь про тренування наших воїнів та розгортання "Patriot" в Україні.

Джерело: звернення Зеленського

Деталі: Глава держави повідомив, що його команда вже працює над робочим графіком на серпень.

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Пряма мова: "Є вже чіткий графік роботи і попередньо погоджені зокрема й зустрічі з лідерами на новий політичний сезон у світі. Україна буде отримувати все, що необхідно, щоб вистояти й досягти своїх завдань. Сьогодні ж було кілька доповідей, які додають більш ясного розуміння і завдань, і потреб. Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка – про те, чого очікувати найближчим часом і якими можливостями обов’язково Україні треба скористатись.

Також детально поговорили з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо забезпечення наших військових завдань на цей місяць. Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій".

Деталі: Зеленський назвав візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю "чітким сигналом, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України" і зазначив, що в поїздці лише підтвердилось те, що Китай не постачатиме зброї Росії.

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Також президент повідомив, що поспілкувався з учасниками Олімпіади 2024.

Пряма мова: "Це вже досягнення українців – що в час такої війни та повномасштабного російського терору ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в Олімпіаді. Наш прапор, український гімн будуть у Франції нарівні з усіма націями, які поважають життя, які поважають принципи олімпізму. Я дякую всім, хто допомагає Україні берегти якнайбільше елементів нормального життя – попри все. Дякую всім, хто захистив принципи олімпізму від спотворення й не допустив прапорів на Олімпіаді та участі держави-терориста".