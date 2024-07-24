Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Зеленський заслухав доповідь про розгортання систем Patriot в Україні

Тетяна ОлійникСереда, 24 липня 2024, 20:36
Зеленський заслухав доповідь про розгортання систем Patriot в Україні
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у середу заслухав доповідь про тренування наших воїнів та розгортання "Patriot" в Україні.

Джерело: звернення Зеленського

Деталі: Глава держави повідомив, що його команда вже працює над робочим графіком на серпень.

Реклама:

Пряма мова: "Є вже чіткий графік роботи і попередньо погоджені зокрема й зустрічі з лідерами на новий політичний сезон у світі. Україна буде отримувати все, що необхідно, щоб вистояти й досягти своїх завдань. Сьогодні ж було кілька доповідей, які додають більш ясного розуміння і завдань, і потреб. Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка – про те, чого очікувати найближчим часом і якими можливостями обов’язково Україні треба скористатись.

Також детально поговорили з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо забезпечення наших військових завдань на цей місяць. Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій".

Деталі: Зеленський назвав візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю "чітким сигналом, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України" і зазначив, що в поїздці лише підтвердилось те, що Китай не постачатиме зброї Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Також президент повідомив, що поспілкувався з учасниками Олімпіади 2024.

Пряма мова: "Це вже досягнення українців – що в час такої війни та повномасштабного російського терору ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в Олімпіаді. Наш прапор, український гімн будуть у Франції нарівні з усіма націями, які поважають життя, які поважають принципи олімпізму. Я дякую всім, хто допомагає Україні берегти якнайбільше елементів нормального життя – попри все. Дякую всім, хто захистив принципи олімпізму від спотворення й не допустив прапорів на Олімпіаді та участі держави-терориста".

Теми: ЗеленськийPatriot
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська

фото, доповненоШольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна

фото, доповненоОбмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

Усі новини...
Ризик оточення під Прогресом: в "Хортиці" кажуть, що ворог під вогневим ураженням ЗСУ
У Лозовій збільшилась кількість жертв російського удару по заводу
Росіяни влучили у двір відомого волонтера у Харкові
Ракетна атака РФ на Харків 24 липня: постраждали вже 6 людей
Останні новини
06:46
Axios: США готуються до нападу Ірану на Ізраїль найближчими днями
05:35
CNN: Лідер ХАМАСу загинув в Ірані від бомби, закладеної кілька місяців тому
04:24
ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська
03:16
Die Welt: Німеччина не помилувала вбивцю Красікова, а депортувала
02:09
фото, доповненоШольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна
01:39
У Криму оголошували балістичну загрозу, працювала ППО
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
фото, доповненоОбмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: