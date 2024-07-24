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Зеленский заслушал доклад о разворачивании систем Patriot в Украине

Татьяна ОлейникСреда, 24 июля 2024, 20:36
Зеленский заслушал доклад о разворачивании систем Patriot в Украине
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду заслушал доклад о тренировке наших воинов и разворачивании "Patriot" в Украине.

Источник: обращение Зеленского

Детали: Глава государства сообщил, что его команда уже работает над рабочим графиком на август.

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Прямая речь: "Есть уже четкий график работы и предварительно согласованы в том числе и встречи с лидерами на новый политический сезон в мире. Украина будет получать все, что необходимо, чтобы выстоять и достичь своих задач. Сегодня же было несколько докладов, придающих более ясное понимание и задач и потребностей Был доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко – о том, чего ожидать в ближайшее время и какими возможностями обязательно Украине нужно воспользоваться.

Также подробно поговорили с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу обеспечения наших военных задач на этот месяц. Готовим новости. Говорил сегодня и с Главкомом Сырским, был доклад по фронту, нашим защитным действиям".

Детали: Зеленский назвал визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай "четким сигналом, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины" и отметил, что в поездке только подтвердилось то, что Китай не будет поставлять оружие России.

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Также президент сообщил, что пообщался с участниками Олимпиады 2024 года.

Прямая речь: "Это уже достижение украинцев – что во время такой войны и полномасштабного российского террора мы все же подготовились, мы все же участвуем в Олимпиаде. Наш флаг, украинский гимн будут во Франции наравне со всеми уважающими нациями жизни, которые уважают принципы олимпизма. Я благодарю всех, кто помогает Украине беречь как можно больше элементов нормальной жизни – несмотря на все".

Темы: ЗеленскийPatriot
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