У ФБР кажуть, що виконавець замаху на Трампа гуглив про вбивство Кеннеді

20-річний Томас Метью Крукс, який вчинив невдалий замах на колишнього президента США Дональда Трампа перед тим, імовірно, шукав в інтернеті інформацію про вбивство Джона Кеннеді.

Джерело: директор Федерального бюро розслідувань Кристофер Рей заявив на слуханнях у комітеті з юридичних питань Палати представників США 24 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР

Деталі: За словами Рея, під час обшуку за місцем проживання Крукса слідчі ФБР вилучили ноутбук, власник якого за тиждень до стрілянини у Трампа шукав у Google відповідь на запитання "Як далеко Освальд був від Кеннеді?"

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Ідеться про Лі Харві Освальда – стрільця, який убив президента Джона Кеннеді зі снайперської засідки в Далласі 22 листопада 1963 року.

Директор ФБР зазначив, що відомство відтворило детальну хронологію пересувань та онлайн-активності Крукса, але точний мотив його вчинку і чому він цілився саме у Трампа досі не змогло встановити.

Він додав, що на телефоні стрільця виявили фотографії президента США Джо Байдена та інших відомих діячів, але за кілька днів до замаху той, як видається, активно шукав інформацію саме про Трампа.

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Також Рей повідомив на слуханнях, що приблизно за дві години до стрілянини Крукс запустив дрон на відстані близько 180 метрів від сцени мітингу, де пізніше стоятиме експрезидент США, а пізніше використовував пристрій для прямої трансляції та перегляду відзнятого матеріалу.

Насамкінець директор ФБР пообіцяв, що його відомство "каменя на камені не залишить", аби повністю розслідувати замах.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл, чиє відомство мало забезпечувати безпеку експрезидента, напередодні подала у відставку.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.