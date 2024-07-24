В ФБР говорят, что исполнитель покушения на Трампа гуглил об убийстве Кеннеди

20-летний Томас Мэтью Крукс, который совершил неудачное покушение на бывшего президента США Дональда Трампа перед тем, вероятно, искал в интернете информацию об убийстве Джона Кеннеди.

Источник: директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил на слушаниях в комитете по юридическим вопросам Палаты представителей США 24 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: По словам Рэя, во время обыска по месту жительства Крукса следователи ФБР изъяли ноутбук, владелец которого за неделю до стрельбы в Трампа искал в Google ответ на вопрос "Как далеко Освальд был от Кеннеди?"

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Речь идет о Ли Харви Освальде – стрелке, который убил президента Джона Кеннеди из снайперской засады в Далласе 22 ноября 1963 года.

Директор ФБР отметил, что ведомство воссоздало подробную хронологию передвижений и онлайн-активности Крукса, но точный мотив его поступка и почему он целился именно в Трампа до сих пор не смогло установить.

Он добавил, что на телефоне стрелка обнаружили фотографии президента США Джо Байдена и других известных деятелей, но за несколько дней до покушения тот, как представляется, активно искал информацию именно о Трампе.

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Также Рэй сообщил на слушаниях, что примерно за два часа до стрельбы Крукс запустил дрон на расстоянии около 180 метров от сцены митинга, где позже будет стоять экс-президент США, а позже использовал устройство для прямой трансляции и просмотра отснятого материала.

Наконец директор ФБР пообещал, что его ведомство "камня на камне не оставит", чтобы полностью расследовать покушение.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл, чье ведомство должно было обеспечивать безопасность экс-президента, накануне подала в отставку.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.