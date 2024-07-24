Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

На Харківщині сталася стрілянина між військовими: 3 загиблих, 4 поранених

Тетяна ОлійникСереда, 24 липня 2024, 22:22
На Харківщині сталася стрілянина між військовими: 3 загиблих, 4 поранених
Ілюстративне фото - Getty Images

У ОСУВ "Хортиця" повідомили, що 24 липня в одному з підрозділів на Харківщині сталась стрілянина між військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин: троє військових загинули, ще четверо поранені.

Джерело: пресслужба ОСУВ "Хортиця"

Дослівно: "Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення.

Реклама:

Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий".

Деталі: На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

Теми: Збройні силиХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська

фото, доповненоШольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна

фото, доповненоОбмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

Усі новини...
Збройні сили
Чехія готує нову ініціативу щодо снарядів для України на 2025 рік
Росіяни влаштували навалу штурмів на Покровському напрямку: на фронті понад 150 боєзіткнень
Ворог намагається оточити частину угрупування Сил оборони під Прогресом – DeepState
Останні новини
08:11
фото Над Дніпропетровщиною збили 4 російські дрони – ОВА
08:07
США вважають опонента Мадуро переможцем виборів у Венесуелі
07:53
Росія у війні вже втратила понад 580 тисяч солдатів
07:25
Літак зі звільненими з Росії американцями сів у США – їх зустріли Байден і Гарріс
06:46
Axios: США готуються до нападу Ірану на Ізраїль найближчими днями
05:35
CNN: Лідер ХАМАСу загинув в Ірані від бомби, закладеної кілька місяців тому
04:24
ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська
03:16
Die Welt: Німеччина не помилувала вбивцю Красікова, а депортувала
02:09
фото, доповненоШольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна
01:39
ДоповненоУ Севастополі частина збитої ракети впала на дев’ятиповерхівку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: