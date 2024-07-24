На Харківщині сталася стрілянина між військовими: 3 загиблих, 4 поранених

У ОСУВ "Хортиця" повідомили, що 24 липня в одному з підрозділів на Харківщині сталась стрілянина між військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин: троє військових загинули, ще четверо поранені.

Джерело: пресслужба ОСУВ "Хортиця"

Дослівно: "Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення.

Реклама:

Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий".

Деталі: На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.