На Харківщині сталася стрілянина між військовими: 3 загиблих, 4 поранених
У ОСУВ "Хортиця" повідомили, що 24 липня в одному з підрозділів на Харківщині сталась стрілянина між військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин: троє військових загинули, ще четверо поранені.
Джерело: пресслужба ОСУВ "Хортиця"
Дослівно: "Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення.
Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий".
Деталі: На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.