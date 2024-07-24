В Харьковской области произошла стрельба между военными: 3 погибших, 4 раненых

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что 24 июля в одном из подразделений Харьковской области произошла стрельба между военнослужащими на основе личных взаимоотношений: трое военных погибли, еще четверо ранены.

Источник: прессслужба ОСУВ "Хортица"

Дословно: "Сегодня, в Харьковской области, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

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Раненые военнослужащие были оперативно доставлены в Военно-медицинский клинический центр, где им предоставляется вся неотложная медицинская помощь. Состояние раненых – тяжелое".

Детали: На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы.