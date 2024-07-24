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Україну атакують БпЛА окупантів

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСереда, 24 липня 2024, 23:40
Україну атакують БпЛА окупантів
Фото - Getty Images

Повітряні сили ЗСУ увечері 24 липня повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у кількох південних областях. Атака тривала до ранку.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Увага! Група БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Одеси".

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Доповнено: О 23.56 безпілотники змінили курс та рухаються на Миколаївщину.

О 00.12 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА :

  • БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА з акваторїї Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини.
  • БпЛА на Херсонщині у напрямку Бериславського району.

О 00.26 військові оновили рух ударних БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ
  • БпЛА у Березівському районі Одещини, курс північно-західний.
  • БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину, курс північно-західний.

О 1.03 оновлено рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на півночі Одещини, курс північно-західний (на Вінниччину).
  • БпЛА на Дніпропетровщині у бік Апостолове з південного сходу.
  • БпЛА північніше Миколаєва, курс північно-західний.

О 1.11 стало відомо про БпЛА на Одещині у напрямку Болград/Рені з північного сходу.

О 1.17 зафіксовано групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одеської області, напрямок на Ізмаїл. 

Ще БпЛА з акваторії Чорного моря, імовірно тим же маршрутом.

О 1.22 БпЛА з Сумщини прямують на Полтавщину, Гадяцький район.

О 1.25 група ударних БпЛА зафіксована в акваторії Чорного моря у напрямку Одещини курсом на Вилкове/Кілія.

О 1.29 помітили групу ударних БпЛА на Вінниччині, вона рухаються з півдня у напрямку Ладижин/Гайсин.

О 1.37 "Шахеди" летіли в напрямку Вилкове, Ізмаїльський район.

О 1.44 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на Вінниччині продовжують рух у північному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині західним курсом.
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 2.06 Повітряні сили повідомили про напрямки руху ударних БпЛА:

  • БпЛА на Вінниччині, курсом на Київщину/Житомирщину.
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс західний (Київщина/Черкащина).
  • БпЛА на Сумщині, рухаються на захід.
  • БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний.

О 2.25 військові оновили Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на півдні Житомирщини рухаються на північ.
  • БпЛА з Полтавщини західним курсом на Київщину.
  • БпЛА з Сумщини перелітають на Чернігівщину.
  • БпЛА на Чернігівщині, продовжують рух на захід.

О 2.37 стало відомо про БпЛА у бік Житомира.

О 2.41зафіксовано БпЛА на Чернігівщині та Київщині курсом на захід.

О 2.46 БпЛА на межі Черкаської та Вінницької областей, курс північно-західний.

  • БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний.

О 2.56 БпЛА на Київщині, курс на Васильків/Калинівку.

О 3.05 БпЛА на Київщині, курс на Бориспіль.

О 3.21 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА з Київщини південно-західним курсом на Житомирщину.
  • БпЛА з Чернігівщини західним курсом на Київщину.
  • БпЛА з Вінниччини північно-західним курсом на Житомирщину.
  • БпЛА з Черкащини на Вінниччину.
  • БпЛА з Кіровоградщини у напрямку Вінниччин

О 5.20 стало відомо про БпЛА на Київщині, західніше Білої Церкви, рухається на південний схід та БпЛА на півночі та півдні Черкаської області.

Теми: Шахедповітряна тривога
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