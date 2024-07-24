Україну атакують БпЛА окупантів
Повітряні сили ЗСУ увечері 24 липня повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у кількох південних областях. Атака тривала до ранку.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Увага! Група БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Одеси".
Доповнено: О 23.56 безпілотники змінили курс та рухаються на Миколаївщину.
О 00.12 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА :
- БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-західний.
- БпЛА з акваторїї Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини.
- БпЛА на Херсонщині у напрямку Бериславського району.
О 00.26 військові оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА у Березівському районі Одещини, курс північно-західний.
- БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину, курс північно-західний.
О 1.03 оновлено рух ударних БпЛА:
- БпЛА на півночі Одещини, курс північно-західний (на Вінниччину).
- БпЛА на Дніпропетровщині у бік Апостолове з південного сходу.
- БпЛА північніше Миколаєва, курс північно-західний.
О 1.11 стало відомо про БпЛА на Одещині у напрямку Болград/Рені з північного сходу.
О 1.17 зафіксовано групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одеської області, напрямок на Ізмаїл.
Ще БпЛА з акваторії Чорного моря, імовірно тим же маршрутом.
О 1.22 БпЛА з Сумщини прямують на Полтавщину, Гадяцький район.
О 1.25 група ударних БпЛА зафіксована в акваторії Чорного моря у напрямку Одещини курсом на Вилкове/Кілія.
О 1.29 помітили групу ударних БпЛА на Вінниччині, вона рухаються з півдня у напрямку Ладижин/Гайсин.
О 1.37 "Шахеди" летіли в напрямку Вилкове, Ізмаїльський район.
О 1.44 військові оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на Вінниччині продовжують рух у північному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині західним курсом.
О 2.06 Повітряні сили повідомили про напрямки руху ударних БпЛА:
- БпЛА на Вінниччині, курсом на Київщину/Житомирщину.
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс західний (Київщина/Черкащина).
- БпЛА на Сумщині, рухаються на захід.
- БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний.
О 2.25 військові оновили Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на півдні Житомирщини рухаються на північ.
- БпЛА з Полтавщини західним курсом на Київщину.
- БпЛА з Сумщини перелітають на Чернігівщину.
- БпЛА на Чернігівщині, продовжують рух на захід.
О 2.37 стало відомо про БпЛА у бік Житомира.
О 2.41зафіксовано БпЛА на Чернігівщині та Київщині курсом на захід.
О 2.46 БпЛА на межі Черкаської та Вінницької областей, курс північно-західний.
- БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний.
О 2.56 БпЛА на Київщині, курс на Васильків/Калинівку.
О 3.05 БпЛА на Київщині, курс на Бориспіль.
О 3.21 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА з Київщини південно-західним курсом на Житомирщину.
- БпЛА з Чернігівщини західним курсом на Київщину.
- БпЛА з Вінниччини північно-західним курсом на Житомирщину.
- БпЛА з Черкащини на Вінниччину.
- БпЛА з Кіровоградщини у напрямку Вінниччин
О 5.20 стало відомо про БпЛА на Київщині, західніше Білої Церкви, рухається на південний схід та БпЛА на півночі та півдні Черкаської області.