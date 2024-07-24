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Украину атакуют БпЛА окупантов

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСреда, 24 июля 2024, 23:40
Украину атакуют БпЛА окупантов
Фото - Getty Images

Воздушные силы ВСУ вечером 24 июля сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в нескольких южных областях.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Группа БпЛА в Херсонской области движется в направлении Одессы".

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Дополнено: В 23.56 беспилотники изменили курс и движутся на Николаевщину.

В 00.12 Воздушные силы обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на юге Николаевщины, курс северо-западный.
  • БпЛА с акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области.
  • БпЛА на Херсонщине в направлении Бериславского района.

В 00.26 военные обновили движение ударных БпЛА:

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  • БпЛА в Березовском районе Одесской области, курс северо-западный.
  • БпЛА на севере Херсонщины движутся на Николаевщину, курс северо-западный.

В 1.03 обновлено движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на севере Одесской области, курс северо-западный (на Виннитчину).
  • БпЛА на Днепропетровщине в сторону Апостолово с юго-востока.
  • БпЛА севернее Николаева, курс северо-западный.

В 1.11 стало известно о БПЛА в Одесской области в направлении Болград/Рени с северо-востока.

В 1.17 зафиксированы группы БпЛА над Измаильским районом Одесской области, направление на Измаил. 

Еще БпЛА из акватории Черного моря, предположительно тем же маршрутом.

В 1.22 БпЛА с Сумщины направляются на Полтавщину, Гадячский район.

В 1.25 группа ударных БпЛА зафиксирована в акватории Черного моря в направлении Одесщины курсом на Вилково/Килия.

В 1.25 группа ударных БпЛА зафиксирована в акватории Черного моря в направлении Одесщины курсом на Вилково/Килия.

В 1.29 заметили группу ударных БпЛА в Винницкой области, она движется с юга в направлении Ладыжин/Гайсин.

В 1.37 "Шахеды" летели в направлении Вилково, Измаильский район.

В 1.44 военные обновили движение ударных БПЛА:

  • БПЛА в северной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • БПЛА в Винницкой области продолжают движение в северном направлении.
  • БПЛА в Полтавской области западным курсом.

В 2.06 Воздушные силы сообщили о направлениях движения ударных БпЛА:

  • БпЛА в Винницкой области, курсом на Киевщину/Житомирщину.
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс западный (Киевщина/Черкащина).
  • БПЛА на Сумщине, двигаются на запад.
  • БпЛА на севере Николаева, курс северо-западный.

В 1.29 заметили группу ударных БпЛА в Винницкой области, она движется с юга в направлении Ладыжин/Гайсин.

В 1.37 "Шахеды" летели в направлении Вилково, Измаильский район.

В 1.44 военные обновили движение ударных БПЛА:

  • БПЛА в северной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • БПЛА в Винницкой области продолжают движение в северном направлении.
  • БПЛА в Полтавской области западным курсом.
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

В 2.06 Воздушные силы сообщили о направлениях движения ударных БпЛА:

  • БпЛА в Винницкой области, курсом на Киевщину/Житомирщину.
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс западный (Киевщина/Черкащина).
  • БПЛА на Сумщине, двигаются на запад.
  • БпЛА на севере Николаева, курс северо-западный.

В 2.25 военные обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на юге Житомирщины движутся на север.
  • БпЛА с Полтавщины западным курсом на Киевщину.
  • БпЛА с Сумщины перелетают на Черниговщину.
  • БпЛА на Черниговщине, продолжают движение на запад.

В 2.37 стало известно о БпЛА в сторону Житомира.

В 2.41 зафиксировано БпЛА на Черниговщине и Киевщине курсом на запад.

В 2.46 БпЛА на границе Черкасской и Винницкой областей, курс северо-западный.

БпЛА на севере Николаевщины, курс северо-западный.

В 2.56 БпЛА на Киевщине, курс на Васильков/Калиновку.

В 3.05 БпЛА на Киевщине, курс на Борисполь.

В 3.21 Воздушные силы обновили движение ударных БПЛА:

  • БпЛА с Киевщины юго-западным курсом на Житомирщину.
  • БпЛА с Черниговщины западным курсом на Киевщину.
  • БпЛА из Винницкой области северо-западным курсом на Житомирщину.
  • БпЛА с Черкасской области на Виннитчину.
  • БпЛА с Кировоградщины в направлении Винницкой области.

В 5.20 стало известно о БпЛА на Киевщине, западнее Белой Церкви, движется к юго-востоку и БпЛА на севере и юге Черкасской области.

Темы: Шахедвоздушная тревога
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