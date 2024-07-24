Украину атакуют БпЛА окупантов
Воздушные силы ВСУ вечером 24 июля сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в нескольких южных областях.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Внимание! Группа БпЛА в Херсонской области движется в направлении Одессы".
Дополнено: В 23.56 беспилотники изменили курс и движутся на Николаевщину.
В 00.12 Воздушные силы обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА на юге Николаевщины, курс северо-западный.
- БпЛА с акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области.
- БпЛА на Херсонщине в направлении Бериславского района.
В 00.26 военные обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА в Березовском районе Одесской области, курс северо-западный.
- БпЛА на севере Херсонщины движутся на Николаевщину, курс северо-западный.
В 1.03 обновлено движение ударных БпЛА:
- БпЛА на севере Одесской области, курс северо-западный (на Виннитчину).
- БпЛА на Днепропетровщине в сторону Апостолово с юго-востока.
- БпЛА севернее Николаева, курс северо-западный.
В 1.11 стало известно о БПЛА в Одесской области в направлении Болград/Рени с северо-востока.
В 1.17 зафиксированы группы БпЛА над Измаильским районом Одесской области, направление на Измаил.
Еще БпЛА из акватории Черного моря, предположительно тем же маршрутом.
В 1.22 БпЛА с Сумщины направляются на Полтавщину, Гадячский район.
В 1.25 группа ударных БпЛА зафиксирована в акватории Черного моря в направлении Одесщины курсом на Вилково/Килия.
В 1.25 группа ударных БпЛА зафиксирована в акватории Черного моря в направлении Одесщины курсом на Вилково/Килия.
В 1.29 заметили группу ударных БпЛА в Винницкой области, она движется с юга в направлении Ладыжин/Гайсин.
В 1.37 "Шахеды" летели в направлении Вилково, Измаильский район.
В 1.44 военные обновили движение ударных БПЛА:
- БПЛА в северной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
- БПЛА в Винницкой области продолжают движение в северном направлении.
- БПЛА в Полтавской области западным курсом.
В 2.06 Воздушные силы сообщили о направлениях движения ударных БпЛА:
- БпЛА в Винницкой области, курсом на Киевщину/Житомирщину.
- БПЛА на севере Полтавщины, курс западный (Киевщина/Черкащина).
- БПЛА на Сумщине, двигаются на запад.
- БпЛА на севере Николаева, курс северо-западный.
В 1.29 заметили группу ударных БпЛА в Винницкой области, она движется с юга в направлении Ладыжин/Гайсин.
В 1.37 "Шахеды" летели в направлении Вилково, Измаильский район.
В 1.44 военные обновили движение ударных БПЛА:
- БПЛА в северной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
- БПЛА в Винницкой области продолжают движение в северном направлении.
- БПЛА в Полтавской области западным курсом.
В 2.06 Воздушные силы сообщили о направлениях движения ударных БпЛА:
- БпЛА в Винницкой области, курсом на Киевщину/Житомирщину.
- БПЛА на севере Полтавщины, курс западный (Киевщина/Черкащина).
- БПЛА на Сумщине, двигаются на запад.
- БпЛА на севере Николаева, курс северо-западный.
В 2.25 военные обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА на юге Житомирщины движутся на север.
- БпЛА с Полтавщины западным курсом на Киевщину.
- БпЛА с Сумщины перелетают на Черниговщину.
- БпЛА на Черниговщине, продолжают движение на запад.
В 2.37 стало известно о БпЛА в сторону Житомира.
В 2.41 зафиксировано БпЛА на Черниговщине и Киевщине курсом на запад.
В 2.46 БпЛА на границе Черкасской и Винницкой областей, курс северо-западный.
БпЛА на севере Николаевщины, курс северо-западный.
В 2.56 БпЛА на Киевщине, курс на Васильков/Калиновку.
В 3.05 БпЛА на Киевщине, курс на Борисполь.
В 3.21 Воздушные силы обновили движение ударных БПЛА:
- БпЛА с Киевщины юго-западным курсом на Житомирщину.
- БпЛА с Черниговщины западным курсом на Киевщину.
- БпЛА из Винницкой области северо-западным курсом на Житомирщину.
- БпЛА с Черкасской области на Виннитчину.
- БпЛА с Кировоградщины в направлении Винницкой области.
В 5.20 стало известно о БпЛА на Киевщине, западнее Белой Церкви, движется к юго-востоку и БпЛА на севере и юге Черкасской области.