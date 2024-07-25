Нетаньягу у США запропонував створити антиіранський альянс
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у США виклав своє "ширше бачення Близького Сходу", що передбачає створення регіонального антиіранського альянсу.
Джерело: The Times of Israel, Reuters
Деталі: За словами Нетаньягу, так само, як після Другої світової війни був створений союз для протидії радянській загрозі, так само Америка і Ізраїль повинні створити союз безпеки для протидії зростаючій загрозі з боку Ірану, вважає він.
Він сказав, що "проблиск" такого альянсу з'явився 14 квітня, коли Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль з використанням безпілотників.
Він бачить цей потенційний новий альянс як природне продовження новаторських угод Авраама, які, за його словами, були підтримані як республіканцями, так і демократами.
Пряма мова: "Я думаю, що ми повинні назвати його Альянсом Авраама".
Ще деталі: Нетаньяху сказав, що він "з надією" дивиться в майбутнє Ізраїлю, вихваляючи "потужну і живу" демократію, яку побудували євреї. Він також сказав, що з надією дивиться на Америку - "маяк свободи, який її засновники бачили ще в 1776 році".
Він називав Америку "силою світла і добра в темному і небезпечному світі".
За його словами, Ізраїль завжди залишатиметься "незамінним союзником Америки. В біді і в радості, в добрі часи і в погані, Ізраїль завжди буде вашим вірним другом і вашим непохитним партнером".
Варто зазначити, що десятки демократів бойкотували виступ Нетаньяху, а тисячі пропалестинських протестувальників влаштували демонстрацію неподалік.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
- Відносини між Байденом і Нетаньяху вважаються напруженими. Нещодавно ізраїльський прем’єр спровокував кризу, опублікувавши відео, в якому він різко розкритикував уряд США за затримку поставок зброї.
- Ізраїль став зазнавати все більше критики через стратегію війні в Газі, що призвела до тисяч жертв серед цивільних палестинців.
- Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який Тель-Авів проігнорував.