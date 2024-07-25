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Нетаньягу у США запропонував створити антиіранський альянс

Олена ІвашківЧетвер, 25 липня 2024, 00:23
Нетаньягу у США запропонував створити антиіранський альянс
Беньямін Нетаньягу, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у США виклав своє "ширше бачення Близького Сходу", що передбачає створення регіонального антиіранського альянсу.

Джерело: The Times of Israel, Reuters

Деталі: За словами Нетаньягу, так само, як після Другої світової війни був створений союз для протидії радянській загрозі, так само Америка і Ізраїль повинні створити союз безпеки для протидії зростаючій загрозі з боку Ірану, вважає він.

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Він сказав, що "проблиск" такого альянсу з'явився 14 квітня, коли Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль з використанням безпілотників.

Він бачить цей потенційний новий альянс як природне продовження новаторських угод Авраама, які, за його словами, були підтримані як республіканцями, так і демократами. 

Пряма мова: "Я думаю, що ми повинні назвати його Альянсом Авраама".

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Ще деталі: Нетаньяху сказав, що він "з надією" дивиться в майбутнє Ізраїлю, вихваляючи "потужну і живу" демократію, яку побудували євреї. Він також сказав, що з надією дивиться на Америку - "маяк свободи, який її засновники бачили ще в 1776 році".

Він називав Америку "силою світла і добра в темному і небезпечному світі".

За його словами, Ізраїль завжди залишатиметься "незамінним союзником Америки. В біді і в радості, в добрі часи і в погані, Ізраїль завжди буде вашим вірним другом і вашим непохитним партнером".

Варто зазначити, що десятки демократів бойкотували виступ Нетаньяху, а тисячі пропалестинських протестувальників влаштували демонстрацію неподалік.

Нагадаємо: 

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
  • Відносини між Байденом і Нетаньяху вважаються напруженими. Нещодавно ізраїльський прем’єр спровокував кризу, опублікувавши відео, в якому він різко розкритикував уряд США за затримку поставок зброї.
  • Ізраїль став зазнавати все більше критики через стратегію війні в Газі, що призвела до тисяч жертв серед цивільних палестинців.
  • Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який Тель-Авів проігнорував. 

Теми: ІзраїльСША
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