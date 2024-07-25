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Нетаньяху в США предложил создать антииранский альянс

Алена ИвашкивЧетверг, 25 июля 2024, 00:23
Нетаньяху в США предложил создать антииранский альянс
Беньямин Нетаньяху, фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в США изложил свое "более широкое видение Ближнего Востока", предусматривающее создание регионального антииранского альянса.

Источник: The Times of Israel, Reuters

Детали: По словам Нетаньяху, так же, как после Второй мировой войны был создан союз для противодействия советской угрозе, так же Америка и Израиль должны создать союз безопасности для противодействия растущей угрозе со стороны Ирана, считает он.

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Он сказал, что "проблеск" такого альянса появился 14 апреля, когда Иран совершил ракетную атаку на Израиль с использованием беспилотников.

Он видит этот потенциальный новый альянс как естественное продолжение новаторских соглашений Авраама, которые, по его словам, были поддержаны как республиканцами, так и демократами. 

Прямая речь: "Я думаю, что мы должны назвать его Альянсом Авраама".

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Еще детали: Нетаньяху сказал, что он "с надеждой" смотрит в будущее Израиля, восхваляя "мощную и живую" демократию, которую построили евреи. Он также сказал, что с надеждой смотрит на Америку - "маяк свободы, который ее основатели видели еще в 1776 году".

Он называл Америку "силой света и добра в темном и опасном мире".

По его словам, Израиль всегда будет оставаться "незаменимым союзником Америки. В беде и в радости, в хорошие времена и в плохие, Израиль всегда будет вашим верным другом и вашим непоколебимым партнером".

Стоит отметить, что десятки демократов бойкотировали выступление Нетаньяху, а тысячи пропалестинских протестующих устроили демонстрацию неподалеку.

Напомним:

  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
  • Отношения между Байденом и Нетаньяху считаются напряженными. Недавно израильский премьер спровоцировал кризис, опубликовав видео, в котором он резко раскритиковал правительство США за задержку поставок оружия.
  • Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.
  • Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.

Темы: ИзраильСША
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