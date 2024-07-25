Нетаньяху в США предложил создать антииранский альянс
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в США изложил свое "более широкое видение Ближнего Востока", предусматривающее создание регионального антииранского альянса.
Источник: The Times of Israel, Reuters
Детали: По словам Нетаньяху, так же, как после Второй мировой войны был создан союз для противодействия советской угрозе, так же Америка и Израиль должны создать союз безопасности для противодействия растущей угрозе со стороны Ирана, считает он.
Он сказал, что "проблеск" такого альянса появился 14 апреля, когда Иран совершил ракетную атаку на Израиль с использованием беспилотников.
Он видит этот потенциальный новый альянс как естественное продолжение новаторских соглашений Авраама, которые, по его словам, были поддержаны как республиканцами, так и демократами.
Прямая речь: "Я думаю, что мы должны назвать его Альянсом Авраама".
Еще детали: Нетаньяху сказал, что он "с надеждой" смотрит в будущее Израиля, восхваляя "мощную и живую" демократию, которую построили евреи. Он также сказал, что с надеждой смотрит на Америку - "маяк свободы, который ее основатели видели еще в 1776 году".
Он называл Америку "силой света и добра в темном и опасном мире".
По его словам, Израиль всегда будет оставаться "незаменимым союзником Америки. В беде и в радости, в хорошие времена и в плохие, Израиль всегда будет вашим верным другом и вашим непоколебимым партнером".
Стоит отметить, что десятки демократов бойкотировали выступление Нетаньяху, а тысячи пропалестинских протестующих устроили демонстрацию неподалеку.
Напомним:
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
- Отношения между Байденом и Нетаньяху считаются напряженными. Недавно израильский премьер спровоцировал кризис, опубликовав видео, в котором он резко раскритиковал правительство США за задержку поставок оружия.
- Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.
- Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.