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ЗМІ: Спецпідрозділ ГРУ РФ вербує диверсантів в Європі через Telegram і TikTok

Олена ІвашківЧетвер, 25 липня 2024, 02:49

Спецпідрозділ Головного управління Генштабу ЗС РФ організовує диверсії в Європі, вербуючи виконавців через Telegram і TikTok.

Джерело: розслідувальний центр "Досьє", який отримав доступ до документів

Деталі: Команда агентів Головного управління Генштабу ЗС РФ (колишня назва - ГРУ) під керівництвом полковника Дениса Смолянінова стоїть за організацією серії диверсій у Європі.

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На початку 2024 року вони завербували через Telegram чоловіка в Латвії, який за їхніми інструкціями кинув коктейль Молотова в Музей окупації у Ризі.

Ця ж команда стоїть за дезінформаційною акцією наприкінці 2023 року, коли на тлі війни Ізраїлю та Палестини група громадян Молдови розмалювала будівлі в Парижі та передмістях зірками Давида. Їх завербували через TikTok.

Команда Смолянінова шукає агентів через чати для пошуку роботи, в середовищі проросійських активістів, злочинців або радикалів (як правих, так і лівих). 

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Джерела "Досьє" стверджують, що ГРУ також залучає до диверсій криміналітет із Росії, України, Грузії, Вірменії, Молдови та Сербії, вербуючи злочинців через оперативників МВС. У цих агентів іноді є також паспорти Євросоюзу.

Теми: диверсантиРосіяЄвропа
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