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СМИ: Спецподразделение ГРУ РФ вербует диверсантов в Европе через Telegram и TikTok

Алена ИвашкивЧетверг, 25 июля 2024, 02:49

Спецподразделение Главного управления Генштаба ВС РФ организовывает диверсии в Европе, вербуя исполнителей через Telegram и TikTok.

Источник: расследовательский центр "Досье", который получил доступ к документам

Детали: Команда агентов Главного управления Генштаба ВС РФ (прежнее название - ГРУ) под руководством полковника Дениса Смолянинова стоит за организацией серии диверсий в Европе.

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В начале 2024 года они завербовали через Telegram мужчину в Латвии, который по их инструкциям бросил коктейль Молотова в Музей оккупации в Риге.

Эта же команда стоит за дезинформационной акцией в конце 2023 года, когда на фоне войны Израиля и Палестины группа граждан Молдовы разрисовала здания в Париже и пригородах звездами Давида. Их завербовали через TikTok.

Команда Смолянинова ищет агентов через чаты для поиска работы, в среде пророссийских активистов, преступников или радикалов (как правых, так и левых). 

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Источники "Досье" утверждают, что ГРУ также привлекает к диверсиям криминалитет из России, Украины, Грузии, Армении, Молдовы и Сербии, вербуя преступников через оперативников МВД. У этих агентов иногда есть также паспорта Евросоюза.

Темы: диверсантыРосcияЕвропа
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