Байден пояснив, чому вийшов з передвиборчої гонки

ДЖО БАЙДЕН В ОВАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ БІЛОГО ДОМУ ПІД ЧАС ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІЇ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації пояснив, чому вийшов з передвиборчої гонки: щоб передати факел новому поколінню. На його думку, це найкращий спосіб об'єднати націю.

Джерело: трансляція CNN виступу Байдена в Овальному кабінеті Білого дому

Деталі: Байден у своїй промові охарактеризував вибори 2024 року, як боротьбу за порятунок демократії і заявив, що ніщо не може стати на її шляху.

Реклама:

Пряма мова: "Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки - все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії - в тому числі й особисті амбіції.

Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед - це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ