Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки
Президент США Джо Байден в своем обращении к нации объяснил, почему вышел из предвыборной гонки: чтобы передать факел новому поколению. По его мнению, это лучший способ объединить нацию.
Источник: трансляция CNN выступления Байдена в Овальном кабинете Белого дома
Детали: Байден в своей речи охарактеризовал выборы 2024 года, как борьбу за спасение демократии и заявил, что ничто не может стать на ее пути.
Прямая речь: "Я считаю, что мой послужной список на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может стать на пути спасения нашей демократии - в том числе и личные амбиции.
Поэтому я решил, что лучший путь вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию".
Напомним:
- Как известно, вечером 21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
- Во вторник стало известно, что Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Планируется, что ее номинируют до 7 августа.