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Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки

Алена ИвашкивЧетверг, 25 июля 2024, 04:29
Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки
ДЖО БАЙДЕН В ОВАЛЬНОМ КАБИНЕТЕ БЕЛОГО ДОМА ВО ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ К НАЦИИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации объяснил, почему вышел из предвыборной гонки: чтобы передать факел новому поколению. По его мнению, это лучший способ объединить нацию.

Источник: трансляция CNN выступления Байдена в Овальном кабинете Белого дома 

Детали: Байден в своей речи охарактеризовал выборы 2024 года, как борьбу за спасение демократии и заявил, что ничто не может стать на ее пути.

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Прямая речь: "Я считаю, что мой послужной список на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может стать на пути спасения нашей демократии - в том числе и личные амбиции.

Поэтому я решил, что лучший путь вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию".

Напомним: 

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Темы: СШАБайден
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