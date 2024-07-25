Росіяни 70 разів за добу штурмували Покровський і Курахівський напрямки – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували Покровський і Курахіввський напрямки, загалом окупанти йшли на штурм на 11 напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок.

Реклама:

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 штурмових дій окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. На напрямку ворог активно застосовував штурмову авіацію.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог зосереджував зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де, за підтримки авіації, здійснив сім атак на позиції наших військ.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 13 невдалих атак наших позицій біля Костянтинівки та Водяного. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Роботиного, Малої Токмачки та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час чотирьох своїх атак на оборонні позиції наших захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території РФ українські населені пункти.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.