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ГУР вирахувало, хто з росіян обстрілює "Іскандерами" Харківщину і Сумщину

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 липня 2024, 12:08
ГУР вирахувало, хто з росіян обстрілює Іскандерами Харківщину і Сумщину
фото ГУР

Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади в/ч 03333 1 танкової армії Московського військового округу ЗС РФ, які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів Сумщину та Харківщину.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" проти українських цивільних.

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ОТРК "Іскандер" завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км.

Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області України. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета "Іскандер-М" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові.

 

Дослівно: "Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ розташоване у місто Шуя Івановської області РФ.

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До складу бригади входять 1 ракетно-технічний дивізіон та 3 ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер".

Нагадуємо, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата".

Додатково: Повний список російських воєнних злочинців доступний на сайті ГУР.

Теми: ГУРвійнавоєнні злочини
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