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На аукціоні майже за мільйон продали багі та квадроцикл Медведчука

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 липня 2024, 12:31
На аукціоні майже за мільйон продали багі та квадроцикл Медведчука
ілюстрація АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продало на аукціоні багі та квадроцикл позбавленого українського громадянства підозрюваного в держзраді екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму 921,8 тис. грн.

Джерело: очільниця АРМА Олена Дума в Telegram

Пряма мова: "На Prozorro.Продажі реалізовано 1 багі та 1 квадроцикл, загальна вартість реалізації по двом транспортним засобам склала 921 777,00 грн".

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Деталі: Вказано, що ця сума надійде до депозитного портфеля АРМА для подальшої закупівлі на них військових облігацій.

Раніше АРМА повідомляло про початок реалізації 2 квадроциклів Traxter Max і одного багі CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 Медведчука на Prozorro.Продажі.

Наразі ще 1 квадроцикл залишився не реалізованим через відсутність учасників аукціону, тому цей лот буде виставлений на повторний аукціон, про що буде повідомлено на офіційних каналах комунікації агентства, додає Дума.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: АРМА за 2 роки не змогло реалізувати арештовану в Хорватії яхту Медведчука. Наразі за клопотанням Офісу генпрокурора вона знаходиться під безстроковим санкційним арештом.

Теми: МедведчукАРМА
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