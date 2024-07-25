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На аукционе почти за миллион продали багги и квадроцикл Медведчука

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 июля 2024, 12:31
На аукционе почти за миллион продали багги и квадроцикл Медведчука
иллюстрация АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов продало на аукционе багги и квадроцикл лишенного украинского гражданства подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука на общую сумму 921,8 тыс. грн.

Источник: руководительница АРМА Елена Дума в Telegram

Прямая речь: "На Prozorro.Продажи реализовано 1 багги и 1 квадроцикл, общая стоимость реализации по двум транспортным средствам составила 921 777,00 грн".

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Детали: Указано, что эта сумма поступит в депозитный портфель АРМА для дальнейшей закупки на них военных облигаций.

Ранее АРМА сообщало о начале реализации 2 квадроциклов Traxter Max и одного багги CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 Медведчука на Prozorro.Продажи.

Сейчас еще 1 квадроцикл остался не реализованным из-за отсутствия участников аукциона, поэтому этот лот будет выставлен на повторный аукцион, о чем будет сообщено на официальных каналах коммуникации агентства, добавляет Дума.

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Напомним: АРМА за 2 года не смогло реализовать арестованную в Хорватии яхту Медведчука. Сейчас по ходатайству Офиса генпрокурора она находится под бессрочным санкционным арестом.

Темы: МедведчукАРМА
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