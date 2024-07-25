У Карпатах знайшли тіло чоловіка, який пробирався до Румунії

В ході патрулювання державного кордону прикордонний наряд відділу "Шибени" Чернівецького загону в гірській місцевості виявив чоловіка без ознак життя.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Прикордонники зазначають, що судячи з місця виявлення та "екіпірування" чоловіка, він, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію. При цьому обрав для цього один із найскладніших та небезпечних гірських маршрутів.

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В ході подальшої роботи прикордонники з’ясували, що чоловік є громадянином України 1979 року народження, мешканцем міста Суми.

Наразі тіло передали медичним працівникам для проведення відповідних експертиз.

фото дпсу

Дослівно: "Нагадаємо, що це вже 12 випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року.

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Вкотре застерігаємо, що перетинання державного кордону поза пунктами пропуску – це не тільки незаконно, але й небезпечно".