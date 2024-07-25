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У Карпатах знайшли тіло чоловіка, який пробирався до Румунії

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 липня 2024, 13:27
У Карпатах знайшли тіло чоловіка, який пробирався до Румунії
ілюстративне фото ДПСУ

В ході патрулювання державного кордону прикордонний наряд відділу "Шибени" Чернівецького загону в гірській місцевості виявив чоловіка без ознак життя.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Прикордонники зазначають, що судячи з місця виявлення та "екіпірування" чоловіка, він, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію. При цьому обрав для цього один із найскладніших та небезпечних гірських маршрутів. 

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В ході подальшої роботи прикордонники з’ясували, що чоловік є громадянином України 1979 року народження, мешканцем міста Суми.

Наразі тіло передали медичним працівникам для проведення відповідних експертиз.

 
фото дпсу

Дослівно: "Нагадаємо, що це вже 12 випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Вкотре застерігаємо, що перетинання державного кордону поза пунктами пропуску – це не тільки незаконно, але й небезпечно".

Теми: ухилянтиПрикордонна службакордон
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