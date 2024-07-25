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В Карпатах нашли тело мужчины, который пробирался в Румынию

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 июля 2024, 13:27
В Карпатах нашли тело мужчины, который пробирался в Румынию
иллюстративное фото ГПСУ

В ходе патрулирования государственной границы пограничный наряд отдела "Шибены" Черновицкого отряда в горной местности обнаружил мужчину без признаков жизни.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Пограничники отмечают, что судя по месту обнаружения и "экипировке" мужчины, он, вероятно, намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию. При этом выбрал для этого один из самых сложных и опасных горных маршрутов. 

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В ходе дальнейшей работы пограничники выяснили, что мужчина является гражданином Украины 1979 года рождения, жителем города Сумы.

Сейчас тело передали медицинским работникам для проведения соответствующих экспертиз.

 
фото Гпсу

Дословно: "Напомним, что это уже 12 случай гибели мужчины при попытке незаконного пересечения государственной границы на горных участках с начала 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

В очередной раз предостерегаем, что пересечение государственной границы вне пунктов пропуска - это не только незаконно, но и опасно".

Темы: уклонистыПограничная службаграница
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