В Карпатах нашли тело мужчины, который пробирался в Румынию

В ходе патрулирования государственной границы пограничный наряд отдела "Шибены" Черновицкого отряда в горной местности обнаружил мужчину без признаков жизни.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Пограничники отмечают, что судя по месту обнаружения и "экипировке" мужчины, он, вероятно, намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию. При этом выбрал для этого один из самых сложных и опасных горных маршрутов.

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В ходе дальнейшей работы пограничники выяснили, что мужчина является гражданином Украины 1979 года рождения, жителем города Сумы.

Сейчас тело передали медицинским работникам для проведения соответствующих экспертиз.

фото Гпсу

Дословно: "Напомним, что это уже 12 случай гибели мужчины при попытке незаконного пересечения государственной границы на горных участках с начала 2022 года.

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В очередной раз предостерегаем, что пересечение государственной границы вне пунктов пропуска - это не только незаконно, но и опасно".