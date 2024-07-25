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Лідер Чехії вважає, що перемовини про мир в Україні потребують залучення РФ і Китаю

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 25 липня 2024, 13:28
Лідер Чехії вважає, що перемовини про мир в Україні потребують залучення РФ і Китаю
Петр Павел, фото: getty

Президент Чехії Петр Павел вважає необхідним залучення Росії та Китаю у мирні ініціативи щодо припинення російсько-української війни для того, щоб вони забезпечили результат.

Джерело: "Європейська правда", Павел в інтерв’ю ČTK, переказ якого наводить IDNES

Деталі: Петр Павел зазначив, що очікує певних нових зрушень у російсько-українській війні наприкінці 2024 або початку 2025 року. Одним з факторів він назвав вибори у низці важливих країн, зокрема у США, іншим – наростанням втоми від війни і в Росії, і в Україні. 

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Коментуючи слова Володимира Зеленського про плани залучити Росію до наступного мирного саміту Павел сказав, що поки невідомо, чи це реально, проте це "у будь-якому разі необхідно й бажано". 

Одночасно він наголосив, що переговори не будуть мати сенсу, якщо Москва продовжить діяти так, як досі – висуваючи фактично умови капітуляції України. 

"Проте без Росії та Китаю за столом мирні перемовини будуть неможливими", – вважає Петр Павел. 

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На його думку, без реального тиску з боку Китаю Росію не вийде змусити змінити поведінку. 

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходив у червні у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква казав, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.

Читайте також: Що змінить Саміт миру. Пояснюємо реальні наслідки, плюси та загрози після зустрічі у Швейцарії

Теми: ЧехіяКитайРосія
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