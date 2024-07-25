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Лидер Чехии считает, что переговоры о мире в Украине требуют привлечения РФ и Китая

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 25 июля 2024, 13:28
Лидер Чехии считает, что переговоры о мире в Украине требуют привлечения РФ и Китая
Петр Павел, фото: getty

Президент Чехии Петр Павел считает необходимым привлечение России и Китая в мирные инициативы по прекращению российско-украинской войны для того, чтобы они обеспечили результат.

Источник: "Европейская правда", Павел в интервью ČTK, перевод которого приводит IDNES

Детали: Петр Павел отметил, что ожидает определенных новых сдвигов в российско-украинской войне в конце 2024 или начале 2025 года. Одним из факторов он назвал выборы в ряде важных стран, в том числе США, другим – нарастанием усталости от войны и в России, и в Украине.

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Комментируя слова Владимира Зеленского о планах привлечь Россию к следующему мирному саммиту, Павел сказал, что пока неизвестно, реально ли это, однако это "в любом случае необходимо и желательно".

Одновременно он подчеркнул, что переговоры не будут иметь смысла, если Москва продолжит действовать так, как до сих пор – выдвигая фактически условия капитуляции Украины.

"Однако без России и Китая за столом мирные переговоры будут невозможны", – считает Петр Павел.

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По его мнению, без реального давления со стороны Китая Россию не получится заставить изменить поведение.

Напомним, участники Глобального саммита мира, проходившего в июне в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

Заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква говорил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.

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Темы: ЧехияКитайРосcия
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