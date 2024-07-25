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Найближчими днями в низці регіонів пройдуть дощі з грозами, місцями очікується град

Анастасія ПроцЧетвер, 25 липня 2024, 13:14
Найближчими днями в низці регіонів пройдуть дощі з грозами, місцями очікується град
Ілюстративне фото: Getty Images

У п’ятницю та суботу в західних областях, а також місцями в центрі та на півдні країни очікуються короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 26 липня в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 25-30°, у південно-східній частині 28-33°, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20-25°.

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У Києві в п'ятницю буде без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

27 липня у більшості південних, уночі та в центральних та північних областях України, місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень 27-32°, у західних областях 24-29°.

У столиці в суботу буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 29-31°.

Теми: погода
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